В Одессе будет Колумб

В суете большого города непросто найти свой уголок красоты и вдохновения. Большинство городских жителей при каждой возможности улучат время выехать за город, на природу, к морю. Однако урбанистическое мышление все-таки начинает нас возвращать к цивилизации, к привычным условиям. Хотя бы через пару дней активного отдыха на природе мы ищем ближайший магазин, тихую забегаловку, чтобы не готовить самому или просто посмотреть в лица местным жителям, побыть на виду.

У побережья Одессы продолжает разрастаться уникальный жилой микрорайон Зеленый Мыс Одесса. В состав проекта вошли коттеджная деревня, многоэтажные жилые кварталы, парковые зоны.

Строительство идет полным ходом уже более 15 лет и обещает стать примером немногих достойных творческих проектов последнего десятилетия в Украине. Одной из изюминок, но не менее яркой и популярной, станет вскорости морской рекреационный комплекс "Колумб".

Фото: columb.life

Уже остановлены оползневые процессы, типичные для одесских склонов, созданы противоволновые буны, на установленных в воде сваях выросли укрепительные сооружения и подпорные стены. Архитекторы и строители хотят вдохнуть атмосферу с первых дней рождения "Колумба". Извилистые каменные ступени среди маленьких домиков на обрывах, одесские маслины и запах глицинии. Баркасы по утру у причала с корзинами одесской тюльки, запах моря и южный говор местных жителей. "Колумб" станет одной из достопримечательностей Южной Пальмиры наравне с Потемкинской лестницей, Оперным театром. По крайней мере, морской фасад строящегося здания через несколько лет будет встречать мореплавателей, туристов, жителей мегаполиса, которые дадут оценку умению современных зодчих.

Шаг за шагом возникают контуры набережной с променадом, пляж, пирсы для прогулочных лодок и катеров, кафе, открытый бассейн с морской водой.

Район защищен для спокойного проживания благодаря работе полиции совместно со службой охраны Зеленого Мыса. Микрорайон Зеленый Мыс отмечен региональными стражами порядка как самый безопасный.

С комплексом можно ознакомиться на сайте https://columb.life/

Фото: columb.life

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