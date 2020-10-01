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"Від гвинта": аптечні знижки зайдуть на приземлення вже 15 жовтня

Ласт кол: аптечні знижки* від фармбрендів "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" вже на фінішній прямій. Скористайтеся останньою можливістю заощадити до 40%. Термін дії акції спливає 15 жовтня 2020 року!

 
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Якщо ви ще не встигли придбати медикаменти та інші аптечні товари за зниженими цінами, використайте останню можливість заощадити
Якщо ви ще не встигли придбати медикаменти та інші аптечні товари за зниженими цінами, використайте останню можливість заощадити
Фото: anc.net.ua

Фармбренди "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@" запустили акцію "Від гвинта" ще 1 вересня 2020 року. Спецпропозиція має нагадати українцям про важливість здоров’я. Акційний портфель дійсно великий. Як постачальники здоров’я, аптеки роблять головний акцент на безрецептурних медпрепаратах.

Доки діє акція, можна придбати ліки проти симптомів сезонної застуди зі знижкою до 40%. Так матимете все потрібне в домашній аптечці. Аптеки роблять знижки на ліки проти нежитю, кашлю, болю в горлі та інших симптомів, які можуть допікати восени. Окрім того, акція включає препарати проти болю, захворювань печінки, геморою. Щоб дізнатися, на що діє знижка, можете звернутися до провізора.

Аптеки думають і про дітлахів. Малюкам віком понад чотири місяці можна зі знижкою придбати овочеві, м’ясні чи фруктові пюре. Акція також охоплює молочні каші та суміші. Не забудьте подивитися на індивідуальну упаковку, щоб дізнатися рекомендований вік дитини. Дошкільнятам та школярам купують вітамінні комплекси для загального зміцнення організму. На всю родину можна придбати зубні пасти зі знижкою. 

Аптеки під брендами "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" називають роботизованими, тому що там працює помічник PharmBot – спецтехніка, що розставляє товари на полицях та шукає потрібну упаковку за замовленням. На відміну від людини,  вона не втомлюється та нічого не забуває навіть наприкінці дня. Роботу потрібно всього сім секунд на роботу, тому в аптеках "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" немає довгих черг.

А щоб покупці могли замовляти необхідну продукцію заздалегідь, створено довідковий сервіс 5900. Послуга працює на умовах Call Back. За номером 5900** можна замовити необхідні аптечні товари та вказати адресу торговельної точки, де покупцю зручно оплатити й отримати товари. Робити передплату не потрібно, тому є можливість відмовитися від частини замовлення, якщо вона стала неактуальною, та переконатися в якості продукції до покупки. Аптеки піклуються про зручність покупців. Коли замовлення готове, на контактний номер надходить повідомлення. 

Нагадуємо, акція роботизованих аптек "Від гвинта" триває з 1 вересня до 15 жовтня 2020 року. Залишилося не так багато часу на те, щоб зробити покупку зі знижкою до 40%. Скористайтеся останнім шансом та завітайте в роботизовану аптеку чи зробіть попереднє замовлення за номером: 5900. 

ВИДЕО
Видео: Аптека АНЦ / YouTube

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення із попередньою ціною реалізації, асортимент продукції, на який надають знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мають на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

**Мається на увазі попереднє замовлення, придбання здійснюють у місцях продажу.

ТОВ "Аптека низьких цін "Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.

Теги: аптеки, цены, акция
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