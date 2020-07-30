Велика акція з маленьким терміном дії: аптечні товари до 40% дешевше

Роботизовані аптеки пропонують зібрати літній урожай знижок. Тільки з 16 липня по 30 серпня 2020 року ціни знижені до 40%.

Збирати врожай можна не тільки на грядці, а й в аптеці. Фармбренди "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодія" та "Аптека Копійка" пропонують "Стиглі знижки літні ціни". Акція* включає більш ніж 200 товарів для дорослих та дітей. Скористатись пропозицію можна лише з 16.07 по 30.08.2020 року.

Якщо плануєте морський відпочинок з маленькою дитиною, придбайте малюкові сонцезахисний спрей чи крем, засоби гігієни та дитяче харчування зі знижкою. Дорослим можуть знадобитись косметичні засоби, а також безрецептурні препарати від печії, алергії чи діареї.

Для домашньої аптечки можете придбати засоби від розтягнення вен та системи контролю рівня глюкози у крові. Зараз на ці товари діє велика знижка, з якою можна суттєво зекономити в аптеках під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодія" та "Аптека Копійка". В торговому залі акційні пропозиції виділені спеціальними позначками. Так покупцям буде простіше знайти товари зі знижками. Велика акція від роботизованих аптек завершується 30 серпня 2020 року! Сезон знижок триває ще місяць, тому поспішайте!

Щоб надати більше переваг покупцям, роботизовані аптеки не тільки проводять акцію, а й пропонують долучитись до програми лояльності "Лайк". Так можна отримувати 1% від суми товарів у чеку під час кожної покупки. Для реєстрації у програмі лояльності, не треба оформлювати бонусну картку. Просто назвіть провізорові свій номер телефону, коли розраховуєтесь на касі, і ваш персональний рахунок буде завжди з вами. Ви зможете витратити "лайки"** у будь-який момент. Повідомлення про спецпропозиції будуть надходити на вказаний номер телефону, щоб ви не пропустили можливість більше зекономити.

Якщо немає вільної хвилини між справами, зателефонуйте за номером аптечної довідки: 5900. Дзвінок безкоштовний на умовах Call Back***. Оператор прийме замовлення. Коли його виконають, ви отримаєте повідомлення на телефон. Потім зможете завітати в обрану аптеку та розрахуватись за покупки готівкою або банківською карткою. Передплату робити не потрібно.

Роботизовані аптеки піклуються про своїх покупців, тож робіть попереднє замовлення, обирайте акційні товари та отримуйте бонуси з "Лайк". Ваша економія у ваших руках!

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Фото: Аптека АНЦ / YouTube

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

**Маються на увазі бонуси програми лояльності "Лайк".

*** Мається на увазі зворотній виклик абонента.

ТОВ "Аптека низьких цін "Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.



