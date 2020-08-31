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Villa Krim летит над морем!

Вдоль пляжей Украины летающие дроны носят рекламу вина Villa Krim. Лидер винного рынка Украины бренд Villa Krim в своей коммуникации с потребителями выбирает путь иноваций и эмоций.

Все поклонники бренда, кому удастся повстречать и запечатлеть парящий флаг Villa Krim, могут поучаствовать в беспроигрышном конкурсе
Все поклонники бренда, кому удастся повстречать и запечатлеть парящий флаг Villa Krim, могут поучаствовать в беспроигрышном конкурсе

Это легко проследить, если вспомнить регаты в Монако и Монте-Карло, где яхта под парусом Villa Krim два года подряд входила в тройку лидеров гонки, или последнюю придумку производителя – внедрение функции дополненой реальности на этикетки бутылок с вином.

“Мы очень хотим вас удивлять и радовать!” – прослеживается в каждом месседже бренда, а еще, конечно, лишний раз напомнить, кто тут первый, добавили бы мы.

Вот и в этот раз креативщики из Villa Krim привлекли внимание нестандартным способом, напомнив о себе: теперь над пляжами Украины каждый день взмывают в воздух дроны, гордо несущие флаги с логотипом бренда. Дроны стартуют в пяти курортных городах Украины и совершают часовые полеты вдоль прибрежной зоны два раза в день. Неугомонные крошки уже налетали 300 часов и преодолели расстояние почти в 2500 км. И в один момент заполонив сторис отдыхающих, наполнив их забавными реакциями на полет роботов-рекламщиков.


Кстати, все поклонники бренда, кому удастся повстречать и запечатлеть парящий флаг Villa Krim, могут поучаствовать в беспроигрышном конкурсе, все что нужно:

  • Сделать фото или видео летящего флага Villa Krim
  • Сделать сторис отснятого видео в Instagram с пометкой @villakrim
  • Подписаться на страничку Villa Krim
  • 7 сентября после завершения полетов все участники получат подарки от Villa Krim. Акция проходит с 27.08 по 6.09.


Детали акции читай тут: Villa Krim

Продли лето с Villa Krim.

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