Андрей Стрихарский организовал новогодний праздник для детей

Для мецената и председателя наблюдательного совета компании Status Group Андрея Стрихарского стало традицией ежегодно поздравлять с Рождеством и Новым годом детей и их родителей.

Традиционный праздник, организованный социально ответственной компанией Status Group, состоялся на территории ЖК "Ривьера" по улице Малоземельной, 75 в Киеве.

Для мецената и председателя наблюдательного совета компании Status Group Андрея Стрихарского это уже добрая традиция – ежегодно поздравлять с Рождеством и Новым годом детей и их родителей.

Несмотря на то, что 2020 год был непростым для Украины и мира, поскольку коронавирус внес существенные коррективы, праздник все же состоялся. Мероприятие посетили Дед Мороз и Снегурочка, с которыми дети охотно водили хороводы.

Комитет микрорайона "Осокорская Усадьба" во главе с Татьяной Чуйко поблагодарили организаторов мероприятия: "Мы благодарны компании Status Group за многолетнюю поддержку. Они развивают инфраструктуру Осокорков, где раньше была куча мусора и кустарники. У нас теперь появился детский садик, ждем с нетерпением и новую школу. А такие праздники радуют душу в такие сложные для мира времена".

Андрей Стрихарский во время выступления на мероприятии сказал: "Верю в то, что сложные времена уже позади, что год принесет Украине здоровье, мир и благополучие. Для меня с детства этот праздник ассоциируется с самыми заветными моментами, когда вся семья украшает елку, собирается за праздничным столом: раздается детский смех и приятные мелодии. Рад, что сегодня при моей поддержке происходит это праздник: дети могут принять участие в мастер-классах по приготовлению сладостей, поиграть с Гарри Поттером и аниматорами. От всей души желаю взрослым счастья, настоящей любви, мудрости и добра, а детям больше возможностей играть и чувствовать себя детьми".