Апелляционный суд отменил арест Дома профсоюзов

Коллегия судей апелляционного суда решила, что постановление следственного судьи о наложении ареста на имущество Федерации профсоюзов Украины и ООО "БЦ "Майдан плаза" было вынесено без надлежащего объективного выяснения обстоятельств уголовного производства.

Апелляционный суд Киева по ходатайству Федерации профсоюзов Украины и ООО "БЦ "Майдан плаза" отменил арест, который Печерский районный суд наложил на столичный Дом профсоюзов по ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора. Об этом говорится в постановлении апелляционного суда от 23 декабря 2020 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, пишет Gazeta.ua.

Коллегия судей апелляционного суда решила, что постановление следственного судьи о наложении ареста на имущество было вынесено без надлежащего объективного выяснения обстоятельств уголовного производства. Орган судебного следствия не привел аргументов, почему арестованная недвижимость может иметь доказательное значение для уголовного производства.

В постановлении суда сказано, что такое же уголовное производство уже расследовалось и было закрыто. Тогда в Нацполиции выяснили, что право собственности Федерации профсоюзов Украины на Дом профсоюзов было правомерным, а правоустанавливающие документы не были отменены. Также в рамках досудебного расследования не были получены доказательства, что это имущество находится в государственной собственности, отмечается в документе.

3 ноября 2020 года Печерский районный суд наложил арест на Дом профсоюзов и ряд объектов Федерации профсоюзов Украины. Со ссылкой на информацию СМИ Gazeta.ua пишет, что арест был бы наложен из-за долга Федерации профсоюзов перед инвестором, который восстановил Дом союзов – ООО "БЦ "Майдан плаза", но обе стороны опровергли эту информацию как недостоверную и обжаловали решение Печерского районного суда в Апелляционном суде Киева.