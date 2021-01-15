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Апелляционный суд отменил арест Дома профсоюзов

Коллегия судей апелляционного суда решила, что постановление следственного судьи о наложении ареста на имущество Федерации профсоюзов Украины и ООО "БЦ "Майдан плаза" было вынесено без надлежащего объективного выяснения обстоятельств уголовного производства.

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Арест на Дом профсоюзов был наложен 3 ноября 2020 года
Арест на Дом профсоюзов был наложен 3 ноября 2020 года
Фото: obozrevatel.com

Апелляционный суд Киева по ходатайству Федерации профсоюзов Украины и ООО "БЦ "Майдан плаза" отменил арест, который Печерский районный суд наложил на столичный Дом профсоюзов по ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора. Об этом говорится в постановлении апелляционного суда от 23 декабря 2020 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, пишет Gazeta.ua.

Коллегия судей апелляционного суда решила, что постановление следственного судьи о наложении ареста на имущество было вынесено без надлежащего объективного выяснения обстоятельств уголовного производства. Орган судебного следствия не привел аргументов, почему арестованная недвижимость может иметь доказательное значение для уголовного производства.

В постановлении суда сказано, что такое же уголовное производство уже расследовалось и было закрыто. Тогда в Нацполиции выяснили, что право собственности Федерации профсоюзов Украины на Дом профсоюзов было правомерным, а правоустанавливающие документы не были отменены. Также в рамках досудебного расследования не были получены доказательства, что это имущество находится в государственной собственности, отмечается в документе.

3 ноября 2020 года Печерский районный суд наложил арест на Дом профсоюзов и ряд объектов Федерации профсоюзов Украины. Со ссылкой на информацию СМИ Gazeta.ua пишет, что арест был бы наложен из-за долга Федерации профсоюзов перед инвестором, который восстановил Дом союзов – ООО "БЦ "Майдан плаза", но обе стороны опровергли эту информацию как недостоверную и обжаловали решение Печерского районного суда в Апелляционном суде Киева.

Теги: Киев, профсоюзы, арест, Дом профсоюзов, следствие, апелляция, апелляционный суд, уголовное производство, имущество, суд
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