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На озере в Киеве женщина провалилась под лед во время катания на коньках

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Спасатели вытащили женщину на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи
Спасатели вытащили женщину на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи
Фото: depositphotos.com

На озере Тельбин в Днепровском районе Киевеа женщина провалилась под лед во время катания на коньках. Об этом 24 декабря в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Сообщение о том, что на озере тонет человек, поступило по линии "102" в 15.23.

На место происшествия были направлены спасатели 16-й государственной пожарно-спасательной части. Прибывшие бойцы с помощью гидрокостюма приступили к спасению женщины.

Спасатели вытащили ее на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.

О состоянии женщины в ГСЧС не сообщили.

"Прежде чем ступать на лед, нужно убедиться в его достаточной толщине. В разных местах рек и озер толщина ледового покрова может быть разной. Будьте осторожны, не рискуйте своей жизнью! Не выходите на лед в одиночку!" – предупредили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/videos/1084773205614140/

Теги: Киев, ГСЧС, спасатели
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