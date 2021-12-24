На озере в Киеве женщина провалилась под лед во время катания на коньках

Спасатели вытащили женщину на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи Фото: depositphotos.com

Сообщение о том, что на озере тонет человек, поступило по линии "102" в 15.23.

На место происшествия были направлены спасатели 16-й государственной пожарно-спасательной части. Прибывшие бойцы с помощью гидрокостюма приступили к спасению женщины.

Спасатели вытащили ее на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.

О состоянии женщины в ГСЧС не сообщили.

"Прежде чем ступать на лед, нужно убедиться в его достаточной толщине. В разных местах рек и озер толщина ледового покрова может быть разной. Будьте осторожны, не рискуйте своей жизнью! Не выходите на лед в одиночку!" – предупредили в ГСЧС.