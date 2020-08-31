ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему директору коммунального предприятия из-за нанесения убытков на 3,1 млн грн

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и наложения ареста на имущество бывшему директору коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений", сообщила прокуратура города Киева.

По информации прокуратуры, из бюджета коммунального предприятия в качестве роялти уплачивались средства физическим лицам
По информации прокуратуры, из бюджета коммунального предприятия в качестве роялти уплачивались средства физическим лицам
Фото: depositphotos.com

Бывшему директору коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений" по факту служебной халатности, повлекшей ущерб на сумму 3,1 млн грн, сообщили о подозрении. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева на своей странице в Facebook.

“В результате неправомерных выплат авторского вознаграждения коммунальному предприятию ”Киевский институт земельных отношений“ за указанный период нанесено материальный ущерб в размере более 3,1 млн грн. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и наложении ареста на имущество в целях обеспечения возмещения причиненного предприятию ущерба”, – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, с 1999 года с целью ведения Киевского городского земельного кадастра Главным управлением земельных ресурсов КГГА за средства городского бюджета создавалась и совершенствовалась "Автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра" ("ПК Кадастр").

Согласно договору, в течение 12 лет за системы "ПК Кадастр” из бюджета предприятия в качестве роялти уплачивались средства физическим лицам, которые зарегистрировали за собой исключительные авторские права на указанную программу.

Досудебное расследование установило, что систему создали во время совместной деятельности Центра государственного земельного кадастра при госкомитете по земельным ресурсам Украины и Киевского городского управления земельных ресурсов и закрепили на праве оперативного управления за департаментом земельных ресурсов.

Во время досудебного расследования лицензионные договоры расторгнуты, отметили в прокуратуре.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/3738371649507503

Теги: Украина, КГГА, авторские права, прокуратура, бюджет, расследование, убытки, выплаты, подозрение, деятельность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефремов в суде заявил, что в день ДТП пил водку
Ефремов в суде заявил, что в день ДТП пил водку
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой сдали тесты на COVID-19
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой сдали тесты на COVID-19
"Обещаю светить". Цибульская обнародовала фото с мужем и сыном
"Обещаю светить". Цибульская обнародовала фото с мужем и сыном
За день до годовщины знакомства Квиткова и Добрынин попали в ДТП. Фото
За день до годовщины знакомства Квиткова и Добрынин попали в ДТП. Фото
"Бомба, секс и кайф". В Instagram оценили танец пышнотелой певицы alyona alyona
"Бомба, секс и кайф". В Instagram оценили танец пышнотелой певицы alyona alyona
Комаров обнародовал селфи с Зеленским и рассказал, как отреагировал на звание заслуженного журналиста
Комаров обнародовал селфи с Зеленским и рассказал, как отреагировал на звание заслуженного журналиста
  Reflection. Агилера выпустила клип на новую версию песни. Видео
  Reflection. Агилера выпустила клип на новую версию песни. Видео
Депп повторно подал в суд на экс-супругу Херд – СМИ
Депп повторно подал в суд на экс-супругу Херд – СМИ
"Какие счастливые, аж светитесь". Потап и Каменских отправились на отдых. Фото
"Какие счастливые, аж светитесь". Потап и Каменских отправились на отдых. Фото
Вдова Кордеро посвятила мужу песню, которую он не успел дописать
Вдова Кордеро посвятила мужу песню, которую он не успел дописать
  "Противостояние". Вышел первый тизер сериала с Вупи Голдберг по роману Кинга. Видео
  "Противостояние". Вышел первый тизер сериала с Вупи Голдберг по роману Кинга. Видео
  Фронтмен Little Big Прусикин объявил о разводе и назвал его причины
  Фронтмен Little Big Прусикин объявил о разводе и назвал его причины
"Мамин помощник". Tarabarova с годовалым сыном испекла пирог
"Мамин помощник". Tarabarova с годовалым сыном испекла пирог
"Что-то мы с папой волнуемся". Бужинская отдает двойняшек в садик
"Что-то мы с папой волнуемся". Бужинская отдает двойняшек в садик
"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в связи с пандемией коронавируса
"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в связи с пандемией коронавируса
В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point
В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Умерла актриса "Терминатора 2"
Умерла актриса "Терминатора 2"
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
45-летний Джеджула станет отцом во второй раз
45-летний Джеджула станет отцом во второй раз
"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой
"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой
Младший сын Валерии женился. Фото
Младший сын Валерии женился. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS