Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему директору коммунального предприятия из-за нанесения убытков на 3,1 млн грн

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и наложения ареста на имущество бывшему директору коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений", сообщила прокуратура города Киева.

По информации прокуратуры, из бюджета коммунального предприятия в качестве роялти уплачивались средства физическим лицам Фото: depositphotos.com

Бывшему директору коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений" по факту служебной халатности, повлекшей ущерб на сумму 3,1 млн грн, сообщили о подозрении. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева на своей странице в Facebook.

“В результате неправомерных выплат авторского вознаграждения коммунальному предприятию ”Киевский институт земельных отношений“ за указанный период нанесено материальный ущерб в размере более 3,1 млн грн. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и наложении ареста на имущество в целях обеспечения возмещения причиненного предприятию ущерба”, – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, с 1999 года с целью ведения Киевского городского земельного кадастра Главным управлением земельных ресурсов КГГА за средства городского бюджета создавалась и совершенствовалась "Автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра" ("ПК Кадастр").

Согласно договору, в течение 12 лет за системы "ПК Кадастр” из бюджета предприятия в качестве роялти уплачивались средства физическим лицам, которые зарегистрировали за собой исключительные авторские права на указанную программу.

Досудебное расследование установило, что систему создали во время совместной деятельности Центра государственного земельного кадастра при госкомитете по земельным ресурсам Украины и Киевского городского управления земельных ресурсов и закрепили на праве оперативного управления за департаментом земельных ресурсов.

Во время досудебного расследования лицензионные договоры расторгнуты, отметили в прокуратуре.