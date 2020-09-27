Умер бывший киевский градоначальник Салий

Салию было 76 лет Фото: uk.wikipedia.org

26 сентября скоропостижно скончался украинский политический деятель, бывший глава Киевской городской государственной администрации Иван Салий. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил его сын Константин.

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Дата похорон пока не сообщается. О ней известят всех, кто захочет прийти проститься, говорят в семье политика.

Салию было 76 лет.

В 1992–1993 годах он был представителем президента в Киеве и главой КГГА. По его словам, покинул должность из-за разногласий с президентом Леонидом Кравчуком.

Впоследствии дважды занимал должность заместителя главы КГГА, был заместителем министра транспорта Украины, депутатом Верховной Рады I и III созывов.