В Киеве исторический дом на Владимирской внесли в перечень культурного наследия

Активисты утверждали, что здание хотят снести, а на его месте построить офис Фото: Дмитро Перов / Facebook

Соответствующий приказ был подписан 6 июля по поручению мэра Киева Виталия Кличко. Копия приказа будет направлена Министерству культуры и информационной политики Украины для внесения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

"Дом на улице Владимирской, 21/20, сохранил свою аутентичность и является важным элементом формирования историко-архитектурного окружения Софии Киевской – памятника ЮНЕСКО. Кроме того, здание – интересный образец сочетания жилых и нежилых функций в малоэтажной застройке", – отметили в КГГА.