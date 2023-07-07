В Киеве исторический дом на Владимирской внесли в перечень культурного наследия

Соответствующий приказ был подписан 6 июля по поручению мэра Киева Виталия Кличко. Копия приказа будет направлена Министерству культуры и информационной политики Украины для внесения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
"Дом на улице Владимирской, 21/20, сохранил свою аутентичность и является важным элементом формирования историко-архитектурного окружения Софии Киевской – памятника ЮНЕСКО. Кроме того, здание – интересный образец сочетания жилых и нежилых функций в малоэтажной застройке", – отметили в КГГА.
В июне вокруг дома на углу улиц Софиевской и Владимирской, 21/20, разгорелся скандал. Активист Дмитрий Перов 12 июня заявил, что дом, с балкона которого в январе 1918 года Михаил Грушевский зачитал четвертый универсал Центральной Рады, провозгласив независимость УНР, хотят снести. По данным Перова, на месте исторического здания планируют построить офисный центр.
19 июня 2023 года на сайте КГГА появилась петиция с требованием предоставить дому статус исторического памятника, а также инициировать его изъятие у нынешнего владельца за ненадлежащий уход и вернуть общине города.
При этом мэр Киева Виталий Кличко говорит, что, по информации специалистов Музея истории города Киева, в имеющихся исторических источниках нет доказательств факта выступления Михаила Грушевского на балконе именно этого дома.
"Но дом вместе с сохранившимися сооружениями Софийской площади составляет целостный ансамбль этого исторического места, где была провозглашена независимость Украины. Поэтому специалисты департамента охраны культурного наследия, чтобы сохранить дом, прорабатывают материалы, чтобы взять на учет этот объект, присвоив статус памятника архитектуры", – сообщал мэр.