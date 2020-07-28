В Киеве улицу Российскую переименовали в честь ветерана батальона "Донбасс"

Одну из улиц Киева назвали в честь бойца батальона "Донбасс" Юрия Литвинского, который погиб от пули российского снайпера под Иловайском Донецкой области.

В Киеве 28 июля улицу Российскую переименовали в улицу Юрия Литвинского. Об этом в Facbook сообщил член комиссии Киевского горсовета по переименованию и общественный активист Тымиш Мартыненко-Кушлянский.

"В Киеве только что исчезла улица Российская. Вместо нее повилась улица Юрия Литвинского – героя российско-украинской войны, бойца батальона "Донбасс", павшего от пули российского снайпера под Иловайском", – сообщил он.

По словам активиста, семья Литвинского живет неподалеку от бывшей улицы Российской.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.