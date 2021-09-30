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КИЕВ

В здании Офиса президента мужчина пытался себя поджечь. Ему помешала полиция

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Помешали акту самосожжения дежурившие под ОПУ полицейские
Помешали акту самосожжения дежурившие под ОПУ полицейские
Фото: Муніципальна Варта Києва / Telegram

Неизвестный мужчина пытался поджечь себя в здании Офиса президента Украины (ОПУ) в Киеве, потушить пламя успели правоохранители. Об этом 30 сентября сообщается в Telegram "Муниципальной варты Киева".

Отмечается, что мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и попытался совершить акт самосожжения.

Помешали его умыслу дежурившие рядом полицейские, потушив пламя огнетушителями.

Мужчину задержали, причины его поступка не называются. 

Теги: Украина, полиция, правоохранители, самосожжение, Офис президента Украины, мужчины
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