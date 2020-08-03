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Вандал, разгромивший оборудование на пункте въезда на Труханов остров в Киеве, пояснил свои мотивы

Пункт въезда на Труханов остров в Киеве, который городские власти установили в прошлом году, прошлой ночью разбил вандал. По словам властей, уничтожено имущества на 300 тыс. грн. Полицейские задержали 25-летнего мужчину, который был пьян.

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Нарушителю грозит пять лет тюрьмы
Нарушителю грозит пять лет тюрьмы
Скриншот: Віталій Кличко / Facebook

Мужчина, который прошлой ночью разгромил оборудование автоматической системы на пункте въезда на Труханов остров в Киеве, пояснил правоохранителям, что ему не понравилась система ограниченного доступа для авто. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

"Вчера около полуночи на пункте въезда на Труханов остров мужчина варварски разбил оборудование автоматической системы. В частности, стрелу и гидравлическую станцию шлагбаума, светофор, две камеры, контроллер боларда и другие технические средства. Материальный ущерб в результате поврежденного коммунального имущества, по предварительным расчетам, – почти 300 тыс. грн", – рассказал накануне мэр Киева Виталий Кличко.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, члены которой задержали злоумышленника – жителя Киевской области 1995 года, который был ранее судим за хулиганские действия. 

"Злоумышленник объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости, он считает, что они установлены незаконно", – рассказали правоохранители. 

В полиции отметили, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги: Киев, вандализм, хулиганство, Труханов остров, уголовное производство
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