Zara закрывает магазин в центре Киева

"Это отдельное закрытие, четко соответствующее коммерческим причинам, как мы делаем на всех рынках, где работаем", – пояснил собеседник Forbes в Inditex.
Другие магазины ретейлера, который владеет торговыми марками Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho, не работают с конца февраля. Однако за торговыми точками в ТРЦ до сих пор сохраняются площади.
Трехэтажный магазин на Крещатике площадью 1000 м² был первым магазином Inditex в Украине. Он открылся в мае 2008 года.
До войны в Inditex в Украине работало 75 магазинов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и Zara Home.
Многие крупные мировые ретейлеры прекратили коммерческую деятельность на Украине с началом полномасштабной войны. Кроме Inditex, закрыли магазины и до сих пор не работают H&M и IKEA.