16 детей из Винницкой области отравились парами хлора в аквапарке

Дети находились в аквапарке восемь часов непрерывно Фото: depositphotos.com

50 жителей пгт Турбов Винницкой области, среди которых 34 ребенка в возрасте от двух до семи лет, посетили развлекательный комплекс во время отдыха в пгт Летичев в Хмельницкой области.

"После посещения аквапарка у 16 детей появились признаки острого отравления – слезотечение, кашель, одышка разной степени тяжести. Все они получили медицинскую помощь в Винницкой областной детской клинической больнице, после чего 13 детей отправились домой, еще трое были госпитализированы в педиатрическое отделение анестезиологии и интенсивной терапии", – отметили в ЦОЗ.

Предварительной причиной отравления специалисты назвали превышение допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, где используются средства для дезинфекции.

Дети находились в аквапарке с 8.30 до 16.30, то есть восемь часов.