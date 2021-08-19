Боксера, убившего сотрудника Управления госохраны во время конфликта в Киеве, приговорили к семи годам тюрьмы

Сам инцидент произошел в январе 2019 года.
"Мужчина, выгуливая собак, переходил дорогу и увидел автомобиль, который проезжал позади него. В дальнейшем между мужчиной, водителем и пассажирами автомобиля возник словесный конфликт по поводу того, что их автомобиль едва не сбил его собаку. В ходе конфликта мужчина нанес удар одному из пассажиров автомобиля в область правой части лица. [...] От полученной травмы потерпевший скончался на месте", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что "злоумышленник с места происшествия скрылся". Позже его нашли.
"В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою виновность в инкриминируемом преступлении не признавал. Во время дебатов прокурор [...] попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде девяти лет лишения свободы. [Боксер] осужден к реальной мере наказания – лишению свободы сроком на семь лет", – объяснили в ведомстве.
Сотрудники прокуратуры пока не определились, будут ли обжаловать приговор. Решение об этом примут после ознакомления с полным текстом приговора.
Фамилию обвиняемого в прокуратуре не указали, но ранее сообщалось, что им является профессиональный боксер Петр Очеретяный. Он родился в августе 1982 года в Киеве и боксировал в тяжелой весовой категории. Последний бой Очеретяного прошел в мае 2009 года. На профессиональном ринге он одержал семь побед в восьми поединках.
Убийство сотрудника Управления госохраны произошло 2 января 2019 года около 23.20 на улице Саперное Поле, 12 на территории ЖК "Французский квартал". Умершему было 26 лет.
Сразу после смерти сотрудника УГО сообщалось, что уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Позже дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 121 (приведшие к смерти умышленные тяжкие телесные повреждения) УК.
Нанесший смертельный удар мужчина скрылся и только вечером 3 января вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции.