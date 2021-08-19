Боксера, убившего сотрудника Управления госохраны во время конфликта в Киеве, приговорили к семи годам тюрьмы

Сам инцидент произошел в январе 2019 года.

"Мужчина, выгуливая собак, переходил дорогу и увидел автомобиль, который проезжал позади него. В дальнейшем между мужчиной, водителем и пассажирами автомобиля возник словесный конфликт по поводу того, что их автомобиль едва не сбил его собаку. В ходе конфликта мужчина нанес удар одному из пассажиров автомобиля в область правой части лица. [...] От полученной травмы потерпевший скончался на месте", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что "злоумышленник с места происшествия скрылся". Позже его нашли.

"В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою виновность в инкриминируемом преступлении не признавал. Во время дебатов прокурор [...] попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде девяти лет лишения свободы. [Боксер] осужден к реальной мере наказания – лишению свободы сроком на семь лет", – объяснили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры пока не определились, будут ли обжаловать приговор. Решение об этом примут после ознакомления с полным текстом приговора.

Фамилию обвиняемого в прокуратуре не указали, но ранее сообщалось, что им является профессиональный боксер Петр Очеретяный. Он родился в августе 1982 года в Киеве и боксировал в тяжелой весовой категории. Последний бой Очеретяного прошел в мае 2009 года. На профессиональном ринге он одержал семь побед в восьми поединках.