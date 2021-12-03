Более 3,5 млн грн ущерба. СБУ сообщила о разоблачении криптофермы в Киевской области

По данным следствия, противоправную деятельность организовали трое жителей Киевской области.

"Злоумышленники производили незаконный отбор электроэнергии и, по предварительным оценкам, нанесли этим более 3,5 млн грн ущерба... Для майнинга криптовалют злоумышленники арендовали ангарное помещение в Бучанском районе, где и разместили специальное оборудование. К электроподстанции подключились в обход счетчика, потому платили символически минимальные суммы", – говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли специализированное оборудование на более чем 6 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество).