Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ровенской области возросло до 23 человек. Полиция назвала вероятную причину аварии

"43-летний житель Хмельницкой области – водитель двухэтажного автобуса марки Setra, осуществляющего регулярные перевозки по маршруту Киев – Вроцлав, двигаясь из Киева в направлении города Радивилов, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. По предварительной информации, водитель пытался избежать от наезда на пешехода – 22-летнего жителя села Срибне, который двигался по проезжей части навстречу", – говорится в сообщении.

В салоне, по данным полиции, кроме двух водителей, находилось ориентировочно 58 пассажиров – жителей Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и Киева.

В результате аварии травмы получили 23 человека.

"Пешеход и двое пассажиров госпитализированы в реанимационное отделение, еще двое находятся в травматологии, 11 – с незначительными травмами находятся в Радивиловский больнице. Кроме того, семь пассажиров с различными травмами госпитализированы в Бродовскую больницу", – сообщили а полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).