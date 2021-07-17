ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ровенской области возросло до 23 человек. Полиция назвала вероятную причину аварии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ДТП произошло в ночь на 17 июля
ДТП произошло в ночь на 17 июля
Фото: rv.npu.gov.ua

Водитель автобуса "Киев – Вроцлав", который попал в ДТП в Ровенской области в ночь на 17 июля, не справился с управлением, потому что хотел объехать пешехода. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

"43-летний житель Хмельницкой области – водитель двухэтажного автобуса марки Setra, осуществляющего регулярные перевозки по маршруту Киев – Вроцлав, двигаясь из Киева в направлении города Радивилов, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. По предварительной информации, водитель пытался избежать от наезда на пешехода – 22-летнего жителя села Срибне, который двигался по проезжей части навстречу", – говорится в сообщении.

В салоне, по данным полиции, кроме двух водителей, находилось ориентировочно 58 пассажиров – жителей Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и Киева.

В результате аварии травмы получили 23 человека. 

"Пешеход и двое пассажиров госпитализированы в реанимационное отделение, еще двое находятся в травматологии, 11 – с незначительными травмами находятся в Радивиловский больнице. Кроме того, семь пассажиров с различными травмами госпитализированы в Бродовскую больницу", – сообщили а полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Контекст:

Ранее в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали, что в ДТП травмировалось 20 человек, 16 из которых были госпитализированы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ДТП, Ровенская область, полиция, авария, автобус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актриса студии "Квартал 95" Кравец из-за травмы вышла на сцену на костылях. Фото
Актриса студии "Квартал 95" Кравец из-за травмы вышла на сцену на костылях. Фото
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
"Квартал 95" переходит на украинский язык, но есть исключения
"Квартал 95" переходит на украинский язык, но есть исключения
"Леся, бегите, Надя все видит". Никитюк опубликовала фото в обнимку с Дантесом
"Леся, бегите, Надя все видит". Никитюк опубликовала фото в обнимку с Дантесом
"Почему в трусах, где потеряли юбку?", "До анорексии совсем чуть-чуть". В сети обсуждают новое фото Ани Лорак
"Почему в трусах, где потеряли юбку?", "До анорексии совсем чуть-чуть". В сети обсуждают новое фото Ани Лорак
"Зачем трусы тянуть до пупка?", "Пышка". В сети обсуждают новое пляжное фото Каменских
"Зачем трусы тянуть до пупка?", "Пышка". В сети обсуждают новое пляжное фото Каменских
"Хлебобулочные ляжки", "Трусы под трусами?". Jerry Heil засветила ягодицы в летнем наряде
"Хлебобулочные ляжки", "Трусы под трусами?". Jerry Heil засветила ягодицы в летнем наряде
"Шикарная". Звезда "Великолепного века" порадовала фанов новой фотосессией
"Шикарная". Звезда "Великолепного века" порадовала фанов новой фотосессией
"Словила конкретную панику". Победительница "Холостяка 9" Квиткова рассказала, как прошли ее роды
"Словила конкретную панику". Победительница "Холостяка 9" Квиткова рассказала, как прошли ее роды
  Помирила Могилевская. Jerry Heil и Анна Тринчер после скандала выпустили совместный трек "Плакса"
  Помирила Могилевская. Jerry Heil и Анна Тринчер после скандала выпустили совместный трек "Плакса"
"Нет искры в глазах", "Беги от нее". В сети обсуждают романтичное фото героя "Холостяка 11" и его избранницы
"Нет искры в глазах", "Беги от нее". В сети обсуждают романтичное фото героя "Холостяка 11" и его избранницы
Ярославский поделился пятью привычками, которые помогут похудеть
Ярославский поделился пятью привычками, которые помогут похудеть
"Лучший день в моей жизни". Свитолина и Монфис впервые прокомментировали свою свадьбу
"Лучший день в моей жизни". Свитолина и Монфис впервые прокомментировали свою свадьбу
"Мы больше не пара, это мое окончательное решение". Мишина и Эллерт расстались?
"Мы больше не пара, это мое окончательное решение". Мишина и Эллерт расстались?
"Очень красивые!" Появились первые фото со свадьбы Свитолиной и Монфиса
"Очень красивые!" Появились первые фото со свадьбы Свитолиной и Монфиса
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Пистолетики". Дорофеева засветила грудь в обтягивающем топе
"Пистолетики". Дорофеева засветила грудь в обтягивающем топе
"Все еще самая сексуальная". 54-летняя Хайек показала грудь
"Все еще самая сексуальная". 54-летняя Хайек показала грудь
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS