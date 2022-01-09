ДТП с автобусом во Львовской области. Полиция начала расследование

Авария произошла вблизи села Новый Став.

"Водитель автомобиля Mazda, 35-летний житель Волынской области, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом БАЗ сообщением Радехов – Львов под управлением 59-летнего жителя одного из сел Червоноградского района. В результате ДТП водитель легковушки и двое его пассажиров – девятилетний мальчик и 35-летняя женщина, жители Луцка – получили телесные повреждения и были госпитализированы. Также получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение водитель автобуса и три его пассажирки в возрасте 22, 33 и 46 лет – все жительницы Львовского района", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.