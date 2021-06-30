Две украинки четыре года развращали своих малолетних детей и снимали с ними порно – Мамедов

В 2020 году каждый 10-й ребенок в Украине стал жертвой преступления Фото: depositphotos.com

Следователи установили, что две не связанные между собой женщины на протяжении трех – четырех лет снимали порнографию со своими детьми шести и девять лет.

В дальнейшем они продавали порнографию через интернет неустановленным лицам, за что получали прибыль. За один материал женщины получали до 2 тыс. грн.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых на мобильных телефонах и компьютерах обнаружено фото и видео с участием малолетних девочек.

Женщинам объявили о подозрении в развращении несовершеннолетних и изготовлении и распространении детской порнографии. Обе женщины задержаны, одну отправили под арест без права залога, в отношении второй готовится такое же ходатайство.

"Разоблачены и задержаны так называемые матери, которые четыре года развращали своих маленьких дочерей, снимали порнографию и продавали материал. Цена детского здоровья – 2 тыс. грн. Сейчас дети изъяты, с ними работают психологи. Работаем над разоблачением других лиц по делу", – написал Мамедов.

Викриті та затримані так звані матері, які 4 роки розбещували своїх маленьких дочок, знімали порнографію та продавали матеріал. Ціна дитячого здоров’я-2 тис грн. Наразі діти вилучені, з ними працюють психологи. Працюємо над викриттям інших осіб у справі. https://t.co/wonF1D3yAr pic.twitter.com/nb6x6xnt40 — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) June 30, 2021