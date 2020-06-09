ГБР расследует обстоятельства аварии в Житомирской области, в результате которой погибло четыре человека

За рулем Mitsubishi Lancer, который столкнулся 8 июня с Lanos в Овручском районе Житомирской области, был инспектор полиции.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали инспектора полиции одного из отделов Нацполиции Украины в Житомирской области, ставшего участником аварии, в которой погибло четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба ГБР 9 июня.

Полицейского задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"По предварительной информации, правоохранитель, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer, не предоставил преимущества в движении автомобилю ЗАЗ Daewoo, которым управлял сотрудник ГП "Овручский лесхоз", вследствие чего совершил столкновение транспортных средств", – отметили в Госбюро расследований.

Авария произошла 8 июня около 10.00 вблизи села Скребеличи Овручского района Житомирской области. В результате ДТП водитель Daewoo и три пассажира, среди которых двухлетний ребенок, погибли на месте.

Если вину полицейского докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.