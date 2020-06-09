Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

ГБР расследует обстоятельства аварии в Житомирской области, в результате которой погибло четыре человека

За рулем Mitsubishi Lancer, который столкнулся 8 июня с Lanos в Овручском районе Житомирской области, был инспектор полиции.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Правоохранитель не предоставил преимущества в движении автомобилю ЗАЗ Daewoo
Правоохранитель не предоставил преимущества в движении автомобилю ЗАЗ Daewoo
Фото: zt.npu.gov.ua

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали  инспектора полиции одного из отделов Нацполиции Украины в Житомирской области, ставшего участником аварии, в которой погибло четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба ГБР 9 июня.

Полицейского задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"По предварительной информации, правоохранитель, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer, не предоставил преимущества в движении автомобилю ЗАЗ Daewoo, которым управлял сотрудник ГП "Овручский лесхоз", вследствие чего совершил столкновение транспортных средств", – отметили в Госбюро расследований.

Авария произошла 8 июня около 10.00 вблизи села Скребеличи Овручского района Житомирской области. В результате ДТП водитель Daewoo и три пассажира, среди которых двухлетний ребенок, погибли на месте.

Если вину полицейского докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Теги: ДТП, полиция, Житомирская область, ребенок, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Старший сын Бекхэмов присоединился к антирасистским протестам в Лос-Анджелесе. В социальных сетях подвергли его инициативу критике
Старший сын Бекхэмов присоединился к антирасистским протестам в Лос-Анджелесе. В социальных сетях подвергли его инициативу критике
Никитюк упала в пивном клубе. Фото
Никитюк упала в пивном клубе. Фото
"Соседкам нравится". 50-летний муж Королевой Тарзан позировал голым верхом на спортснаряде
"Соседкам нравится". 50-летний муж Королевой Тарзан позировал голым верхом на спортснаряде
Мамина принцесса, папина любовь. Лорак с экс-супругом поздравили дочь с девятилетием
Мамина принцесса, папина любовь. Лорак с экс-супругом поздравили дочь с девятилетием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS