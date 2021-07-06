Харьковская блогер инсценировала свое похищение. СМИ пишут, что она хотела получить выкуп в биткоинах

Женщину и ее сообщника задержали, им сообщили о подозрении Фото: hk.npu.gov.ua

27 июня в полицию обратилась женщина, которая заявила об исчезновении ее 22-летней подруги. Заявительница сказала, что пропавшая перестала отвечать на звонки и ее нет дома.

На следующий день правоохранители открыли по этому факту уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с примечанием "исчезновение без вести", а 1 июля в Единый реестр досудебных расследований были внесены ведомости по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

"Во время следственных действий правоохранители проверяли все возможные версии данного преступления. Одна из них – инсценировка похищения с целью получения денежного вознаграждения, которая в дальнейшем стала основной, поскольку парню похищенной девушки начали поступать сообщения с требованием передать деньги. В качестве выкупа преступники требовали криптовалюту", – говорится в сообщении.

"Похищенная" женщина и ее 29-летний сообщник скрывались во Львовской области, выяснили полицейские. 2 июля они были задержаны, им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

3 июля подозреваемых арестовали на 60 суток с возможностью выйти под залог в 3 млн грн.

Как пишет местное издание Newsroom, свое похищение инсценировала блогер Екатерина Якимив, известная как Tigra. Деньги она, по информации СМИ, хотела получить "от своего влиятельного спонсора из РФ, который ранее подарил ей Bentley Bentayga".

Харьковский блогер Евгений Зуб, который одним из первых рассказал эту историю, заявил, что Якимив и ее сообщник хотели получить пять биткоинов (по состоянию на вечер 6 июля стоимость одного биткоина – более $34 тыс.).

Сейчас аккаунт Якимив в Instagram доступен только для подписчиков.