Киберполиция разоблачила группу, которая продавала несуществующие автомобили

Преступная группа действовала с февраля 2019 года. Предварительно установлено, что фигуранты обманули более 150 человек на сумму около 12,5 млн грн.



В Днепропетровской области киберполиция выявила группу из семи злоумышленников, которая продавала несуществующие автомобили. Фигуранты разместили в интернете объявления о продаже автомобилей по заниженной стоимости или в кредит от имени известных компаний и официальных дистрибьюторов, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции 24 июня.

По версии следствия, основным условием продажи автомобилей была предоплата в сумме от 30% стоимости автомобиля. Деньги покупатели перечисляли на подконтрольные фигурантам счета или передавали в офисе участникам группы. Такие офисы были открыты в Днепре, Павлограде, Каменском и Бердянске.

"Работники офисов уверяли клиентов в законности заключения договоров купли-продажи автомобилей, бланки которых изготавливались непосредственно в указанных офисах. После получения предоплаты злоумышленники придумывали разные причины для отсрочки передачи автомобиля клиенту. После чего исчезали и открывали новые офисы", – сообщили в полиции.

Преступная группа действовала с февраля 2019 года. Предварительно установлено, что фигуранты обманули более 150 человек на общую сумму около 12,5 млн грн.

Полиция провела 15 обысков в офисах и местах проживания членов группы. Были изъяты компьютерная техника, бланки, подписанные фиктивные договоры, печати и платежные карты.

Пятерых участников задержали в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса. Им объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.