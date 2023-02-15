Компания из РФ пыталась завладеть украинскими кораблями на более $10 млн – СБУ

В СБУ сообщили, что руководство подсанкционной компании из России пыталось завладеть двумя украинскими промышленными судами общей стоимостью более $10 млн, находящимися на территории испанского порта.

"Для реализации схемы представители страны-агрессора "договорились" с чиновниками украинского госпредприятия об аренде кораблей аффилированной бизнес-структурой, контролируемой из России. Затем участники схемы создали искусственные условия для передачи судов российской компании якобы за погашение долга посредством арестованных активов в Украине. Но сотрудники СБУ совместно с западными партнерами своевременно разоблачили преступный механизм, установили лиц, причастных к его организации, и заблокировали незаконную передачу украинского имущества", – говорится в сообщении.

Суд арестовал корабли по материалам СБУ.

"После проведения неотложных следственно-оперативных действий они будут возвращены в собственность Украины", – уверены в ведомстве.

Открыто уголовное производство по ст. 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору). СБУ намерена сообщить о подозрении должностным лицам госпредприятия и их сообщникам. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.