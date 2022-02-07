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"Красиво, но крайне опасно". Спасатели показали снежные фонтаны в Карпатах

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Снежные фонтаны образуются возле снежных карнизов в ветреную погоду
Снежные фонтаны образуются возле снежных карнизов в ветреную погоду
Скриншот: Головне управління ДСНС України у Закарпатській області / Facebook

6–7 февраля туристам опасно идти в горы. Об этом пресс-центр управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области проинформировал в Facebook.

Спасатели обнародовали видео, на котором показали снежные фонтаны в Карпатах.

"Явление красивое, но крайне опасное, ведь они образуются сильным ветром возле снежных карнизов. Уважаемые туристы, сейчас в горах очень рискованно. Ночью погодные условия еще больше ухудшатся. По прогнозам синоптиков ночью и в первой половине дня 7 февраля значительный снег и мокрый снег, местами усиление ветра до 17–22 м/с, вьюги", – предупредили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/DsnsZakarpattya/videos/1894150227599960/

5–6 февраля в Карпатах была также опасность схождения лавин, отмечали в ГСЧС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, Карпаты, снег, спасатели, горы
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