Масштабное ДТП в Одесской области. Полиция назвала причины и задержала одного из водителей

Авария произошла около 5.00 на трассе Киев – Одесса.

"Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь в направлении Одессы в условиях ограниченной видимости, из-за тумана столкнулся с тягачом DAF, который двигался впереди в попутном направлении. После столкновения оба транспортных средства остановились на проезжей части. Вслед подъехали автомобиль ВАЗ и микроавтобус с пассажирами, водители которых, увидев аварию, также остановились на проезжей части. В это время в указанном направлении двигался еще один автопоезд DAF, водитель которого допустил столкновение с другими транспортными средствами, в результате чего произошло их возгорание", – говорится в сообщении.

В аварии погибли пассажирка Volkswagen и водитель грузовика. Личность третьего погибшего устанавливают.

12 пострадавших госпитализированы, среди них есть дети 15 и 16 лет.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц). Полиция задержала 32-летнего водителя грузовика DAF.