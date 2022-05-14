ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

"Московские бездари не смогли нанести серьезный ущерб". Мэр Львова сообщил о масштабной кибератаке России

Садовый подчеркнул, что сайт мэрии работает
Садовый подчеркнул, что сайт мэрии работает
Фото: ЕРА

Интернет-ресурсы Львовского городского совета подверглись масштабной кибератаке со стороны России. Об этом 14 мая сообщил в Telegram мэр города Андрей Садовый.

"Вчера хакеры атаковали интернет-сети и сервисы городского совета. Такие попытки происходят каждый день. Но наши специалисты говорят, что эта атака самая масштабная из тех, которые происходили за последние годы. Но московские бездари не смогли нанести серьезный вред, как бы ни старались", – написал он.

По словам мэра, в результате кибератаки из строя выведена "небольшая часть сервисов и компьютеров работников городского совета".

"Работа большинства онлайн-услуг уже возобновлена. Сайт мэрии работает", – подчеркнул Садовый.

Он поблагодарил за помощь представителям киберполиции, Службы безопасности и IT-компаний.

Теги: Россия, Львов, интернет, хакеры, Андрей Садовый, компьютеры, сайт, киберполиция, кибератака, кибербезопасность, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ
"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ
"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"
"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"
"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом
"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом
"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой
"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"
  "Другая страна никогда не станет домом". Проживающая в Нидерландах Каминская записала первую песню на украинском языке. Видео
  "Другая страна никогда не станет домом". Проживающая в Нидерландах Каминская записала первую песню на украинском языке. Видео
  Stefania, Jezebel и другие. Все 25 песен, которые прозвучат в финале "Евровидения 2022". Видео
  Stefania, Jezebel и другие. Все 25 песен, которые прозвучат в финале "Евровидения 2022". Видео
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео
"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу, выступившему в так называемой "ДНР"
"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу, выступившему в так называемой "ДНР"
Kalush Orchestra высказалась о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России
Kalush Orchestra высказалась о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят
  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском
  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском
"Продолжаем учить украинскому языку". Kalush Orchestra спела Stefania с участниками "Евровидения 2022" из Франции, Италии и Германии. Видео
"Продолжаем учить украинскому языку". Kalush Orchestra спела Stefania с участниками "Евровидения 2022" из Франции, Италии и Германии. Видео
Вакарчук спел на ЧАЭС "Все буде добре!". Видео
Вакарчук спел на ЧАЭС "Все буде добре!". Видео
  Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека
  Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека
"Такое случалось и 40, и 50 лет назад". В РФ отменили концерты группы "Машина времени"
"Такое случалось и 40, и 50 лет назад". В РФ отменили концерты группы "Машина времени"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо (300307)
2
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует (252875)
3
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью" (172126)
4
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (91779)
5
"Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ (90122)
6
Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю (79102)
7
"Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем (62741)
8
74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото (55482)
 
 
 
 