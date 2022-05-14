"Московские бездари не смогли нанести серьезный ущерб". Мэр Львова сообщил о масштабной кибератаке России

"Вчера хакеры атаковали интернет-сети и сервисы городского совета. Такие попытки происходят каждый день. Но наши специалисты говорят, что эта атака самая масштабная из тех, которые происходили за последние годы. Но московские бездари не смогли нанести серьезный вред, как бы ни старались", – написал он.

По словам мэра, в результате кибератаки из строя выведена "небольшая часть сервисов и компьютеров работников городского совета".

"Работа большинства онлайн-услуг уже возобновлена. Сайт мэрии работает", – подчеркнул Садовый.

Он поблагодарил за помощь представителям киберполиции, Службы безопасности и IT-компаний.