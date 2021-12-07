Мужчине, который выдавал себя за сотрудника СБУ, сообщили о подозрении

"Мужчина выдавал себя за якобы сотрудника СБУ и требовал деньги от находящихся в Украине иностранцев. По предварительной информации, он с сообщниками угрожал людям депортацией, если те не дадут им взятку", – говорится в сообщении.

В организации схемы подозревают еще одного гражданина Украины, который является уроженцем Сирии.

"СБУ задокументировала, что он убедил гражданку Марокко в необходимости передать ему деньги якобы для сотрудников СБУ. Все это якобы для того, чтобы не допустить аннулирования документов, дающих право на постоянное проживание на территории Украины, и не принимать меры по депортации ее мужа", – сообщили в пресс-центре.

Мужчину задержали при получении денег. Двум фигуранатам сообщили о подозрении, правоохранители намерены ходатайствовать об избрании им меры пресечения.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 27 (соучастие), ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.