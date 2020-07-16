На Николаевском судостроительном заводе загорелся корабль – ГСЧС Украины

Девять спецмашин и 25 спасателей привлекли к тушению пожара в трюме корабля на судостроительном заводе в Николаеве, об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Четыре отделения пожарных частей Николаева приняли участие в ликвидации пожара на Николаевском судостроительном заводе, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области 16 июля.

В 14.35 пожарные получили информацию о пожаре в трюме корабля на территории судостроительного завода. На место происшествия были направлены четыре отделения пожарной части, отметили в ГСЧС.

"Всего к тушению пожара привлекли девять единиц техники и 25 человек. В 15.10 пожар был локализован на площади 8 м², ликвидирован в 15.38", – отметили в пресс-службе.

Во время пожара был эвакуирован один человек, пострадавших и травмированных нет.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.