На Николаевском судостроительном заводе загорелся корабль – ГСЧС Украины

Четыре отделения пожарных частей Николаева приняли участие в ликвидации пожара на Николаевском судостроительном заводе, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области 16 июля.
В 14.35 пожарные получили информацию о пожаре в трюме корабля на территории судостроительного завода. На место происшествия были направлены четыре отделения пожарной части, отметили в ГСЧС.
"Всего к тушению пожара привлекли девять единиц техники и 25 человек. В 15.10 пожар был локализован на площади 8 м², ликвидирован в 15.38", – отметили в пресс-службе.
Во время пожара был эвакуирован один человек, пострадавших и травмированных нет.
По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.