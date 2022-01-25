На Яворовском полигоне произошел пожар, его тушили с помощью военной спецтехники

"В 19.17 в селе Старичи Яворовского района на территории международного центра миротворчества и безопасности возник пожар в двух палатках на площади около 100 м²", – говорится в сообщении.

Примерно через час пожар локализовали, в 20.55 – ликвидировали. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

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С огнем боролись восемь спасателей при помощи двух единиц техники.

Zaxid.net пишет со ссылкой на очевидцев, что сгорели палатки медицинского пункта, а при тушении пожара применялась военная спецтехника.