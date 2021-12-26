По факту взрыва в жилом доме во Львовской области полиция начала расследование

В полиции отметили, что в деревянном доме взорвалась газовоздушная смесь.

В доме проживала семья из пятерых человек, во время происшествия они были дома.

"В результате взрыва 11-летняя девочка, двое юношей в возрасте 19 и 20 лет и их родители, 43-летняя женщина и 47-летний мужчина, получили ожоги разной тяжести и были госпитализированы. Дом в результате взрыва полностью разрушен", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).