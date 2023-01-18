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ПРОИСШЕСТВИЯ

Под Львовом столкнулись грузовик и автобус. пострадало 36 человек

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Авария произошла около 17.30 17 января
Авария произошла около 17.30 17 января
Фото: Поліція Львівської області / Facebook

Под Львовом 17 января грузовик столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщила пресс-служба областного упарвления полиции в Facebook.

Авария произошла около 17.30 на трассе Киев–Чоп в селе Гамалиевка Львовского района.

"Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение грузового автомобиля MAN с маршрутным автобусом БАЗ, который от удара перевернулся на бок. На момент столкновения в маршрутке находились 38 пассажиров – среди них есть травмированные", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/pfbid02VVm6DWAwq3QGNkA81YM13qF4LFuiWRnp5fdJBTG1pAiDKjR7xroq6VYVrVZPbbgkl

Во Львовском горсовете сообщили, что пострадало 36 человек, среди них есть дети. В Первом медобъединении города сообщили, что состояние пострадавших тяжелое и средней тяжести.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ДТП, полиция, авария, Львовская область, пострадавшие
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