Под Львовом столкнулись грузовик и автобус. пострадало 36 человек

Авария произошла около 17.30 на трассе Киев–Чоп в селе Гамалиевка Львовского района.

"Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение грузового автомобиля MAN с маршрутным автобусом БАЗ, который от удара перевернулся на бок. На момент столкновения в маршрутке находились 38 пассажиров – среди них есть травмированные", – говорится в сообщении.

Во Львовском горсовете сообщили, что пострадало 36 человек, среди них есть дети. В Первом медобъединении города сообщили, что состояние пострадавших тяжелое и средней тяжести.