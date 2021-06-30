Полиция спасла нетрезвого мужчину, который упал с теплохода в Днепр

Правоохранители увидели его падение во время патрулирования и направились к нему. Упавшему в воду бросили спасательный круг и помогли ему выбраться.

"Мы выяснили, что потерпевший в нетрезвом виде отдыхал на корабле, во время движения не удержался и упал в воду. Когда мы его вытащили, предложили вызвать скорую помощь, однако он отказался", – рассказал инспектор сектора превенции отдела полиции в речном порту Киев Александр Оболонский.

Он попросил киевлян и гостей столицы вести себя ответственно во время отдыха на воде, не употреблять алкоголь и не нырять в незнакомых зонах.

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Видео: поліція Києва / YouTube