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Полиция установила личности подозреваемых в избиении лисы во Львовской области

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За жестокое обращение с лисой подозреваемым грозит лишение свободы
За жестокое обращение с лисой подозреваемым грозит лишение свободы
Фото: depositphotos.com

Полиция установила личности подозреваемых в избиении лисы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции во Львовской области 3 марта в Facebook.

"28 февраля во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором неизвестные жестоко избивали деревянной палкой лису. Проведенными мероприятиями правоохранители установили, что событие произошло в лесополосе недалеко от одного из сел в Червоноградском районе. Также установлены личности участников события – трое 19-летних местных жителей. У них были проведены неотложные обыски и изъяты доказательства. Лису полицейские направили на исследование", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 299 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией животного.

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Теги: полиция, животные, Львовская область
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