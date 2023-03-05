Полиция установила личности подозреваемых в избиении лисы во Львовской области

"28 февраля во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором неизвестные жестоко избивали деревянной палкой лису. Проведенными мероприятиями правоохранители установили, что событие произошло в лесополосе недалеко от одного из сел в Червоноградском районе. Также установлены личности участников события – трое 19-летних местных жителей. У них были проведены неотложные обыски и изъяты доказательства. Лису полицейские направили на исследование", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 299 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией животного.