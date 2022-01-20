Правоохранители разоблачили двух украинок, которые "вербовали" женщин для сексуальных услуг в Турции

"В целях личного обогащения гражданки на территории Киевской области подбирали женщин из неблагонадежных и малообеспеченных семей. Используя уязвимое состояние "претенденток", злоумышленницы вербовали их и переправляли через международный пункт пропуска "Борисполь" в Турцию", – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факт "вербовки", отметили в пресс-службе.

Двух жительниц Бориспольского района 19 января задержали.

"На месте была изъята документация, техника и другие вещественные доказательства, которые важны в уголовном производстве. Кроме того, в доме фигурантов дела было найдено более трех килограммов наркотического вещества каннабис, которое, вероятно, готовили к продаже", – говорится в сообщении.

Фигуранткам сообщили о подозрении, но, по какой статье Уголовного кодекса, в МВД не уточнили.

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