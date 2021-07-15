Правоохранители задержали мужчину, который за $50 тыс. обещал трудоустройство в ГБР – Офис генпрокурора

Мужчина задержан во время получения $35 тыс. Фото: gp.gov.ua

"Гражданин обманом пытался завладеть $50 тыс., пообещав потерпевшему трудоустройство на руководящую должность в одно из подразделений центрального аппарата Государственного бюро расследований. Эта сумма предназначалась за якобы содействие должностных лиц правоохранительных органов и высшего законодательного органа государства", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали при получении $35 тыс. Ему планируют сообщить о подозрении и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).