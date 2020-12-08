ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Правоохранители задержали третьего фигуранта дела об убийстве столичного музыканта Деревянко

Соучастник подозреваемых в убийстве киевского музыканта Александра Деревянко украл дорогостоящие инструменты из квартиры музыканта, а также скрывал у себя одежду одного из фигурантов с пятнами крови. Ему сообщили о подозрении в соучастии и краже.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У подозреваемого нашли инструменты погибшего музыканта
У подозреваемого нашли инструменты погибшего музыканта
Фото: Печерське Управління Поліції / Facebook

Правоохранители Киева установили причастность третьего фигуранта к убийству известного музыканта Александра Деревянко. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

31-летний киевлянин помогал двум сообщникам в сокрытии убийства, целью которого было завладение имуществом. Кроме того, злоумышленник похитил из квартиры потерпевшего музыкальные инструменты. Его задержали.

По месту жительства подозреваемого полицейские провели обыск, в ходе которого изъяли похищенные инструменты, а также одежду одного из фигурантов преступления со следами, похожими на кровь.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 396 Уголовного кодекса (сокрытие преступления) и ч. 3 ст. 185 (кража). В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

https://www.facebook.com/pecherskpolice/posts/3416818515039824

По данным издания "Страна", преступление совершили 31-летний уроженец Луганска, выпускник следственного факультета Луганского института внутренних дел Юрий Туманский и 35-летний фитнес-тренер Денис Мамедов, который брал уроки игры на гитаре у жертвы.

Последний якобы задушил Деревянко во время одного из уроков. 

"Причем душил как руками, так и грифом гитары. Затем он вместе с Юрием упаковал труп в полиэтилен, чтобы не было запаха, и тайком вывез в гаражный кооператив в Борисполе. Но залить бетоном тело не успели... После убийства злоумышленники выкрали из квартиры музыканта на улице Мазепы ценные гитары и правоустанавливающие документы на две квартиры. Они собирались подделать дарственные от имени Деревянко и перепродать квартиры, а деньги присвоить", – пишет "Страна".

По данным издания Vgorode, Мамедов работал фитнес-тренером в сети популярных спортклубов Sport Life.

Деревянко было 65 лет. Он работал со многими украинскими звездами. Об исчезновении музыканта стало известно 22 ноября.

Убийцы пытались спрятать труп мужчины в Киевской области. Они замотали тело убитого в пленку и вывезли в один из гаражных кооперативов, где собирались залить тело в бетон.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

6 декабря суд арестовал подозреваемых.

Теги: Киев, спорт, убийство, обыск, правоохранители, задержание, подозрение, музыкант, исчезновение, Александр Деревянко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Если опаздываешь на прямой эфир, теряешь половину гонорара за весь сезон". Судья "Танцев со звездами" раскрыл подробности контракта
"Если опаздываешь на прямой эфир, теряешь половину гонорара за весь сезон". Судья "Танцев со звездами" раскрыл подробности контракта
Лопес в халате с пучком на голове поделилась семейным снимком
Лопес в халате с пучком на голове поделилась семейным снимком
  "Корни хорошие – папочке спасибо". 75-летний Петросян рассказал, как чувствует себя в роли отца девятимесячного сына
  "Корни хорошие – папочке спасибо". 75-летний Петросян рассказал, как чувствует себя в роли отца девятимесячного сына
"Бодрость на всю неделю". Подкопаева рассказала, с чего начинается ее понедельник
"Бодрость на всю неделю". Подкопаева рассказала, с чего начинается ее понедельник
Жена Осборна показала мужа на предрождественском снимке
Жена Осборна показала мужа на предрождественском снимке
Умер звезда сериала "Лаверна и Ширли" Лэндер
Умер звезда сериала "Лаверна и Ширли" Лэндер
Автор хита Blowin' In The Wind – 79-летний Дилан продал права на все свои песни
Автор хита Blowin' In The Wind – 79-летний Дилан продал права на все свои песни
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео
Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео
"Сиськи супер", "Удобно с ними жить?". Блогер Покрещук, увеличившая скулы, показала грудь
"Сиськи супер", "Удобно с ними жить?". Блогер Покрещук, увеличившая скулы, показала грудь
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
51-летний Мэттью Перри обнародовал в сети фото 29-летней невесты
51-летний Мэттью Перри обнародовал в сети фото 29-летней невесты
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
Подольская без макияжа и с оголенной талией станцевала со старшим сыном
Подольская без макияжа и с оголенной талией станцевала со старшим сыном
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео
Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
  Старшая дочь Поляковой показала бойфренда и призналась, в каком вузе хочет получить образование
Старшая дочь Поляковой показала бойфренда и призналась, в каком вузе хочет получить образование
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS