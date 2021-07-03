Российские корабли проигнорировали сигнал SOS от украинского рыболовецкого судна – ГУР Минобороны Украины

В Минобороны сообщили, что "Ивановец" не приближался к украинскому кораблю Фото: kchf.ru

"Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовном судну "ОД-2592", которое ночью 3 июле попало в аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендеровском косы, является очередным информационным мероприятием России. Распространение указанной информации происходило в то время, когда судно уже буксирувалось кораблем морской охраны Госпогранслужбы Украины в порт приписки "Очаков", – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что "названные в российских информационный вбросах" ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому кораблю не приближались, несмотря на получение сигнала SOS.