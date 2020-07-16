Самолет-разведчик разбился на востоке Турции. Погибло семь человек

Самолет врезался в гору Артос на высоте 2200 метров над уровнем моря. В результате инцидента погибли все семь членов экипажа.

В провинции Ван на востоке Турции разбился самолет-разведчик, погибли все семь членов экипажа. Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу" 16 июля со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.

Министр сообщил, что самолет врезался в гору Артос на высоте 2200 метров над уровнем моря. Все находившиеся на борту воздушного судна были сотрудниками сил безопасности Турции.

Сойлу уточнил, что самолет выполнял разведывательную миссию над провинциями Ван и Хаккари. Самолет взлетел 15 июля вечером в 18.35 по местному времени (совпадает с киевским) из аэропорта Ферит Мелен в провинции Ван.

Глава МВД Турции рассказал, что в последний раз пилоты выходили на связь в 22.32 в районе Башкале. Они сообщили, что возвращаются. В 22.45 самолет пропал с радаров, связь прервалась. В 23.15 стало известно о крушении.

Пилотируемый самолет-разведчик EM-809 внесен в реестр главного управления авиации департамента полиции Турции для наблюдения за турецкими провинциями Хаккари и Ван.