ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Лондоне из-за сообщения о бомбе на борту

Самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Кракова в Дублин, вынужденно приземлился в лондонском аэропорту Станстед после того, как в туалете нашли записку, что на борту находится взрывчатка. В ходе обследования судна подозрительных предметов правоохранители не обнаружили.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лайнер приземлился без происшествий и был доставлен на удаленную площадку аэропорта Станстед
Лайнер приземлился без происшествий и был доставлен на удаленную площадку аэропорта Станстед
Фото: depositphotos.com

Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Кракова в Дублин, совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за угрозы взрыва, сообщила газета The Daily Telegraph

ЧП произошло вечером 13 июля. 

Командир решил посадить судно после того, как в туалете самолета нашли записку, что на борту находится взрывчатка.  

В Ryanair рассказали, что капитан следовал процедуре: он предупредил власти Великобритании о происшествии и направился в ближайший аэропорт. Самолет сопровождали два британских самолета-истребителя Eurofighter Typhoon. 

Лайнер приземлился без происшествий и был доставлен на удаленную площадку. Все пассажиры благополучно покинули борт, отметили в Ryanair. 

Полиция графства Эссекс подтвердила в Twitter инцидент. В ходе обследования судна там не было обнаружено никаких подозрительных предметов, самолет уже передали оператору. 

После ложной тревоги британские правоохранители задержали двух мужчин – 26 и 47 лет. Их мотивы пока неизвестны. 

Теги: Великобритания, Лондон, Дублин, истребители, Краков, Ryanair, авиакомпания
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Спасатели спустя неделю нашли тело звезды сериала "Хор", утонувшей на глазах у сына
Спасатели спустя неделю нашли тело звезды сериала "Хор", утонувшей на глазах у сына
"Лица не осталось", "Глаза вообще не открываются", "Нос не дышит". В Instagram обсуждают изменившееся лицо Успенской
"Лица не осталось", "Глаза вообще не открываются", "Нос не дышит". В Instagram обсуждают изменившееся лицо Успенской
"Парень жжет". 70-летний Поплавский станцевал под трек Chica Bamboni. Видео
"Парень жжет". 70-летний Поплавский станцевал под трек Chica Bamboni. Видео
"Леся после карантина". Никитюк снялась в костюме толстой пчелы
"Леся после карантина". Никитюк снялась в костюме толстой пчелы
"Я ее простил". Валерий Меладзе обнародовал переписку с поклонницей, которая поцарапала его Mercedes
"Я ее простил". Валерий Меладзе обнародовал переписку с поклонницей, которая поцарапала его Mercedes
"Командос". Жена Кошевого показала маму и дочерей
"Командос". Жена Кошевого показала маму и дочерей
52-летний "танцующий миллионер" Вакки узнал пол будущего ребенка с помощью вертолета
52-летний "танцующий миллионер" Вакки узнал пол будущего ребенка с помощью вертолета
  "Звездный путь: Нижние палубы". Вышел трейлер мультсериала от создателя "Рика и Морти". Видео
  "Звездный путь: Нижние палубы". Вышел трейлер мультсериала от создателя "Рика и Морти". Видео
"Взрослый человек, а выглядит, как девчонка!". Литвинова показала лицо без косметики
"Взрослый человек, а выглядит, как девчонка!". Литвинова показала лицо без косметики
  "Радиоактивность". Вышел трейлер фильма с Розамунд Пайк. Видео
  "Радиоактивность". Вышел трейлер фильма с Розамунд Пайк. Видео
"Счастливое положение уже не скрыть". Жена Monatik продемонстрировала фигуру в летнем платье
"Счастливое положение уже не скрыть". Жена Monatik продемонстрировала фигуру в летнем платье
Жена Павлика показала тело в купальнике
Жена Павлика показала тело в купальнике
Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене
Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене
  "Живая лучше". Лолита в образе женщины-киборга презентовала клип на песню "Кислород"
  "Живая лучше". Лолита в образе женщины-киборга презентовала клип на песню "Кислород"
"Если бы не подоспела помощь, я бы сдохла". Анита Цой заявила, что заразилась коронавирусом за две недели до госпитализации
"Если бы не подоспела помощь, я бы сдохла". Анита Цой заявила, что заразилась коронавирусом за две недели до госпитализации
  "Перетанцуй меня". Артур Пирожков презентовал клип о выходе из карантина. Видео
  "Перетанцуй меня". Артур Пирожков презентовал клип о выходе из карантина. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото с младенцем на руках
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото с младенцем на руках
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать актеру не признавать вину
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать актеру не признавать вину
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене
Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS