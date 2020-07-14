Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Лондоне из-за сообщения о бомбе на борту

Самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Кракова в Дублин, вынужденно приземлился в лондонском аэропорту Станстед после того, как в туалете нашли записку, что на борту находится взрывчатка. В ходе обследования судна подозрительных предметов правоохранители не обнаружили.

Лайнер приземлился без происшествий и был доставлен на удаленную площадку аэропорта Станстед Фото: depositphotos.com

Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Кракова в Дублин, совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за угрозы взрыва, сообщила газета The Daily Telegraph.

ЧП произошло вечером 13 июля.

Командир решил посадить судно после того, как в туалете самолета нашли записку, что на борту находится взрывчатка.

В Ryanair рассказали, что капитан следовал процедуре: он предупредил власти Великобритании о происшествии и направился в ближайший аэропорт. Самолет сопровождали два британских самолета-истребителя Eurofighter Typhoon.

Лайнер приземлился без происшествий и был доставлен на удаленную площадку. Все пассажиры благополучно покинули борт, отметили в Ryanair.

Полиция графства Эссекс подтвердила в Twitter инцидент. В ходе обследования судна там не было обнаружено никаких подозрительных предметов, самолет уже передали оператору.

После ложной тревоги британские правоохранители задержали двух мужчин – 26 и 47 лет. Их мотивы пока неизвестны.