Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Лондоне из-за сообщения о бомбе на борту

Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Кракова в Дублин, совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за угрозы взрыва, сообщила газета The Daily Telegraph.
ЧП произошло вечером 13 июля.
Командир решил посадить судно после того, как в туалете самолета нашли записку, что на борту находится взрывчатка.
В Ryanair рассказали, что капитан следовал процедуре: он предупредил власти Великобритании о происшествии и направился в ближайший аэропорт. Самолет сопровождали два британских самолета-истребителя Eurofighter Typhoon.
Лайнер приземлился без происшествий и был доставлен на удаленную площадку. Все пассажиры благополучно покинули борт, отметили в Ryanair.
Полиция графства Эссекс подтвердила в Twitter инцидент. В ходе обследования судна там не было обнаружено никаких подозрительных предметов, самолет уже передали оператору.
После ложной тревоги британские правоохранители задержали двух мужчин – 26 и 47 лет. Их мотивы пока неизвестны.
The aircraft's been handed back to Stansted Airport and the operator.— Essex Police (@EssexPoliceUK) July 14, 2020
We appreciate the patience and understanding of everyone involved. https://t.co/17XdmDQVbg