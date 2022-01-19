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ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ сообщила о ликвидации преступных группировок в колониях, которые координировались из России

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СБУ провела ряд обысков
СБУ провела ряд обысков
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о спецоперации в стране, в результате которой была заблокирована деятельность межрегиональных преступных группировок, координируемых "ворами в законе" из России. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 19 января.

По данным спецслужбы, подозреваемые действовали на территории исправительных колоний в Ровно и Луцке.

"Как установило следствие, злоумышленников в Ровно возглавлял уголовный авторитет, отбывающий наказание в местной исправительной колонии. Он получил "срок" за совершение преступлений, связанных с убийством и причинением тяжких телесных повреждений. В криминальных кругах его считали "смотрящим" за этим спецучреждением. Злоумышленник создал на территории исправительной колонии преступную организацию с четкой иерархией, которая поставляла и сбывала заключенным наркотики. В ее состав входили как осужденные, так и жители Ровенской, Волынской, Киевской и Донецкой областей", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что "смотрящий" "жестко контролировал" наполнение "общака", куда поступали средства от продажи наркотиков, азартных игр, других видов противоправной деятельности, а также от поставки на территорию учреждения табачных изделий и продуктов питания.

"Часть "общака" он отправлял "ворам в законе" в РФ. Сообщники злоумышленников, которые были на свободе, фасовали и маскировали наркотические средства среди продуктов и отправляли посылки в колонию. Еще одним способом поставки наркотиков был так называемый метод "перебросов" – перебрасывали свертки с "товаром" через защитные сооружения колонии", – проинформировали в пресс-службе.

Правоохранители задокументировали 13 фактов преступной деятельности группировки, сообщили в СБУ. В ходе обысков были изъяты наркотики, черновая бухгалтерия, деньги, средства связи.

Человеку, который, по данным следствия, является организатором, и его подельникам сообщили о подозрении по ч. 2, 5 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем) и по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

"На Волыни правоохранители установили, что двое осужденных, считающих себя авторитетами в криминальном мире, организовали вокруг себя преступную группу из "единомышленников". В ее состав входили шесть заключенных и три человека, находившихся "на свободе". Преступники наладили канал снабжения и распространения психотропных веществ на территорию колонии", – заявили в СБУ.

Правоохранители провели семь обысков, в ходе которых изъяли наркотики, психотропы, холодное оружие и средства связи.

Причастным объявили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенные организованной группой, а также если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупных размерах).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, наркотики, вор в законе, колония
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