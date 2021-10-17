СБУ задержала банду, нападавшую на банки и инкассаторов в Запорожье. Задержанные имели отношение к "Азову"

Последние пять лет злоумышленники скрывались от следствия и совершали тяжкие преступления имущественного характера. В частности, похищали автомобили и другое имущество.
По полученным данным СБУ, задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение. Чтобы передвигаться за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.
Преступная группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям, отмечают в СБУ.
Спецслужба опубликовала фото изъятого оружия и боеприпасов.
Всего в банду входили семь человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое были задержаны ранее, им избрана мера пресечения.
По информации издания "ГОРДОН", задержанные ранее имели отношение к полку Национальной гвардии "Азов".
hromadske назвало их имена: Петр Плечун, Кирилл Фокша и Василий Бондаренко. Информация о них до сих пор размещена в разыскной базе на сайте Министерства внутренних дел.
В июле 2016 года в Запорожской области группа лиц обстреляла автомобиль инкассаторов "Ощадбанка". Нападение отразили бойцы спецподразделения СБУ "Альфа", которые находились недалеко от места происшествия (спецслужба некоторое время разрабатывали спецоперацию и следила за налетчиками), инкассаторы не пострадали.
Один из злоумышленников погиб на месте, второй скончался позже в больнице. Среди нападавших, по данным СБУ, были иностранцы – граждане Латвии и России. Двоих удалось задержать, это, по данным hromadske, Олег Канаев и Сергей Трубицын, трое с 2016 года находились в розыске.
В СБУ рассказали, что среди нападавших на инкассаторский автомобиль были бойцы Национальной гвардии. СМИ писали, что речь идет о полке "Азов". В "Азове" осудили нападение и заявили, что "кучка участников позорного нападения не могут бросить тень на честное имя полка, везде есть свои паршивые овцы".