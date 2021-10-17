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ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ задержала банду, нападавшую на банки и инкассаторов в Запорожье. Задержанные имели отношение к "Азову"

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СБУ выяснила, что злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области
СБУ выяснила, что злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины задержала трех человек, которые в 2016 году несколько раз нападали на филиалы банков и инкассаторские автомобили в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Последние пять лет злоумышленники скрывались от следствия и совершали тяжкие преступления имущественного характера. В частности, похищали автомобили и другое имущество.

По полученным данным СБУ, задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение. Чтобы передвигаться за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.

Преступная группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям, отмечают в СБУ.

Спецслужба опубликовала фото изъятого оружия и боеприпасов. 

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Всего в банду входили семь человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое были задержаны ранее, им избрана мера пресечения.

По информации издания "ГОРДОН", задержанные ранее имели отношение к полку Национальной гвардии "Азов".

hromadske назвало их имена: Петр Плечун, Кирилл Фокша и Василий Бондаренко. Информация о них до сих пор размещена в разыскной базе на сайте Министерства внутренних дел.

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua
Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua
Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua
Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

Контекст:

В июле 2016 года в Запорожской области группа лиц обстреляла автомобиль инкассаторов "Ощадбанка". Нападение отразили бойцы спецподразделения СБУ "Альфа", которые находились недалеко от места происшествия (спецслужба некоторое время разрабатывали спецоперацию и следила за налетчиками), инкассаторы не пострадали.

Один из злоумышленников погиб на месте, второй скончался позже в больнице. Среди нападавших, по данным СБУ, были иностранцы – граждане Латвии и России. Двоих удалось задержать, это, по данным hromadske, Олег Канаев и Сергей Трубицын, трое с 2016 года находились в розыске.

В СБУ рассказали, что среди нападавших на инкассаторский автомобиль были бойцы Национальной гвардии. СМИ писали, что речь идет о полке "Азов". В "Азове" осудили нападение и заявили, что "кучка участников позорного нападения не могут бросить тень на честное имя полка, везде есть свои паршивые овцы". 

Теги: СБУ, Запорожье, банки, Национальная гвардия, нападение, Запорожская область, полк Азов, инкассаторы
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