СБУ задержала банду, нападавшую на банки и инкассаторов в Запорожье. Задержанные имели отношение к "Азову"

Последние пять лет злоумышленники скрывались от следствия и совершали тяжкие преступления имущественного характера. В частности, похищали автомобили и другое имущество.

По полученным данным СБУ, задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение. Чтобы передвигаться за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.

Преступная группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям, отмечают в СБУ.

Спецслужба опубликовала фото изъятого оружия и боеприпасов.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Всего в банду входили семь человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое были задержаны ранее, им избрана мера пресечения.

По информации издания "ГОРДОН", задержанные ранее имели отношение к полку Национальной гвардии "Азов".

hromadske назвало их имена: Петр Плечун, Кирилл Фокша и Василий Бондаренко. Информация о них до сих пор размещена в разыскной базе на сайте Министерства внутренних дел.

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua