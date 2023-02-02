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СБУ задержала сотрудника "Укроборонпрома", подозреваемого в сотрудничестве с РФ

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Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого
Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала сотрудника "Укроборонпрома", которого подозревают в работе на российскую военную разведку. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 1 февраля.

"В результате спецоперации в Киеве задержан российский агент, получивший вражескую задачу устроиться в украинскую оборонную компанию для сбора разведданных в пользу страны-агрессора", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что сотрудники СБУ "разоблачили его еще в начале разведывательно-подрывной деятельности" и поэтапно задокументировали преступные действия.

"Установлено, что фигурант скрытно собирал информацию об украинском вооружении, которое поступает подразделениям ВСУ на восточном и южном фронтах. Кроме того, злоумышленник готовил "отчеты" для оккупантов о последствиях российских ракетных ударов по столице. Для этого ездил по городу и фиксировал внешний вид украинских объектов после обстрелов. Полученные сведения вражеский агент передавал через анонимные мессенджеры сотруднику Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны РФ. О полученных данных российский чиновник информировал представителей военной разведки страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения). Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Укроборонпром, разведка, война России против Украины, подозрение
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