Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ задокументировала злоупотребления при закупке программного обеспечения на 2 млн грн

Директор компании – поставщика программного обеспечения для Национальной школы судей для победы в тендере подделал документацию: под видом дорогого он продал дешевое ПО.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Использование такого ПО могло привести к уязвимости информационных сетей заведения и утечке данных
Использование такого ПО могло привести к уязвимости информационных сетей заведения и утечке данных
Фото: pixabay.com

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задокументировали злоупотребления при закупке программного обеспечения для Национальной школы судей, сообщили в пресс-службе СБУ 18 июня.

Правоохранители установили, что директор частной компании-поставщика для победы в тендере подделал финансово-хозяйственную документацию. Он поставил дешевое программное обеспечение под видом дорогого. По версии следствия, на разнице цены злоумышленник завладел государственными средствами в сумме почти на 2 млн грн.

Использование такого ПО могло привести к уязвимости информационных сетей заведения и утечке данных, отметили в СБУ.

Директору компании-поставщика сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ответственному должностному лицу Национальной школы судей – по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность).

СБУ установила и другие факты злоупотреблений служебными должностными лицами Национальной школы судей, они получат процессуальную оценку.

Теги: СБУ, правоохранители, расследование, программное обеспечение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Жена Ярославского покорила Говерлу
Жена Ярославского покорила Говерлу
  "Алчная хапуга". Полякова назвала сумму, которую заработала на продаже курсов по правильной постановке целей
  "Алчная хапуга". Полякова назвала сумму, которую заработала на продаже курсов по правильной постановке целей
"Показывал свою ракету". У Маска был секс втроем с женой Деппа и бисексуальной моделью Делевинь
"Показывал свою ракету". У Маска был секс втроем с женой Деппа и бисексуальной моделью Делевинь
"Каждой твари – по паре". Девушку Остапчука осудили в Instagram после публикацию романтического снимка с ним
"Каждой твари – по паре". Девушку Остапчука осудили в Instagram после публикацию романтического снимка с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS