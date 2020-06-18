СБУ задокументировала злоупотребления при закупке программного обеспечения на 2 млн грн

Директор компании – поставщика программного обеспечения для Национальной школы судей для победы в тендере подделал документацию: под видом дорогого он продал дешевое ПО.

Использование такого ПО могло привести к уязвимости информационных сетей заведения и утечке данных Фото: pixabay.com

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задокументировали злоупотребления при закупке программного обеспечения для Национальной школы судей, сообщили в пресс-службе СБУ 18 июня.

Правоохранители установили, что директор частной компании-поставщика для победы в тендере подделал финансово-хозяйственную документацию. Он поставил дешевое программное обеспечение под видом дорогого. По версии следствия, на разнице цены злоумышленник завладел государственными средствами в сумме почти на 2 млн грн.

Использование такого ПО могло привести к уязвимости информационных сетей заведения и утечке данных, отметили в СБУ.

Директору компании-поставщика сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ответственному должностному лицу Национальной школы судей – по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность).

СБУ установила и другие факты злоупотреблений служебными должностными лицами Национальной школы судей, они получат процессуальную оценку.