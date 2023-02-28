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ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ заявила о разоблачении в Киеве схемы продажи персональных данных. Среди покупателей могли быть спецслужбы РФ

Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения для него
Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения для него
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении в Киеве схемы продажи персональных данных украинских граждан. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 28 февраля.

"Злоумышленники создали специализированную интернет-платформу и Telegram-бот, в которые сливали паспортные данные, номера телефонов и автомобилей, принадлежавшие жителям разных регионов Украины. Для получения доступа к электронным базам данных заказчики покупали подписку на соответствующие интернет-ресурсы. Дельцы предлагали приобрести "абонемент" в месяц стоимостью до $200", – говорится в сообщении.

По данным следствия, для поиска клиентов использовали специально созданные Telegram-каналы, а оплату получали на криптокошельки.

"По оперативным данным, среди потенциальных заказчиков интернет-услуг были представители российских спецслужб, искавших конфиденциальную информацию о военнослужащих Сил обороны. В результате следственно-оперативных действий задержан организатор преступной схемы", – сообщили в СБУ.

Подозреваемым оказался предприниматель из Черкасс, купивший специализированное серверное оборудование для сбора и обработки персональных данных.

"К незаконной деятельности он привлек двух жителей столицы, которые помогали ему с созданием и администрированием онлайн-сервисов. В ходе обысков по адресам проживания злоумышленников обнаружено компьютерное оборудование и другие вещественные доказательства преступления", – говорится в сообщении.

Задержаному объявили о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса (несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), защищенной в соответствии с действующим законодательством).

"Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения и уведомлении о подозрении его сообщникам", – добавили в СБУ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Киев, СБУ, Украина, Черкассы, персональные данные
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