"Съезжал на санках". В Харьковской области погиб 11-летний мальчик

По данным полиции Харьковской области, в Новоселовке мальчик, спускаясь с горки на санках, упал и ударился головой.

Полиция опубликовала фото горки

Фото: hk.npu.gov.ua

19 декабря в Нововодолажском районе Харьковской области, спускаясь на санках, погиб 11-летний мальчик. Об этом проинформировала полиция региона. "По предварительным данным, 11-летний мальчик съезжал с горки на санках, упал и ударился головой. Ребенок умер до приезда медиков... Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти", – говорится в сообщении. Уголовное производство открыто по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция опубликовала фото горки. Ее высота – до 10 метров.