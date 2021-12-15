Стрельба на рынке в Харькове. Полиция открыла уголовное производство

Около 11.30 в полицию поступило сообщение о драке между мужчинами и стрельбе возле станции метро "Центральный рынок".

"Предварительно установлено, что между тремя мужчинами возник конфликт на рынке. Во время выяснения отношений один из них достал оружие и применил его. В результате происшествия в больницу с телесными повреждениями доставлены двое мужчин 63 и 57 лет. Последний от госпитализации отказался", – говорится в сообщении.

На месте происшествия полиция изъяла травматический пистолет "Форт".

"58-летний владелец оружия сейчас находится в отделе полиции и дает объяснения следователям", – сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.