Суд в Кривом Роге отправил под арест мужчину, приковавшего семилетнего мальчика цепью к батарее

Прикованного к батарее отопления мальчика правоохранители освободили 23 июля. Мальчик сам позвонил на линию 102. Выяснилось, что мужчина приковал его цепью, пытаясь "перевоспитать", а сам ушел на работу. Взрослого задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

"Сегодня, 24 июля, Дзержинским районным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", – говорится в сообщении полиции.

В ведомстве рассказали, что, помимо незаконного лишения свободы, мужчину подозревают также по ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.