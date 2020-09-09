У жителя Полтавской области выявили лихорадку Западного Нила – Центр общественного здоровья

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о 122 случаях заражения лихорадкой Западного Нила, десять человек умерли, информирует Центр общественного здоровья.

Жителю Зеньковского района Полтавской области поставили диагноз "лихорадка Западного Нила". Об этом сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве здравоохранения Украины в Facebook 8 сентября.

По информации ЦОЗ, у мужчины повысилась температура до 39 градусов, появились слабость, ломота в мышцах. После осмотра семейным врачом он был госпитализирован. Диагноз подтвердили в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 27 августа Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщает о 122 случаях заражения, 10 человек умерли. Греция – 54 [заболевших], в том числе восемь смертей, Испания – 44 [заболевших], две смерти, Италия – 22 [заболевших] и Румыния – двое [заболевших]. В Испании (провинция Севилья) продолжается вспышка этой болезни", – отмечено в посте.

Вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила не существует, отметили в ЦОЗ. Чтобы защититься от укусов комаров, которые переносят вирус лихорадки, следует носить одежду с длинными рукавами из плотной ткани, использовать репелленты, проводить дезинсекцию помещений.

"Инфицированный человек не заразен. Пока нет документального подтверждения случаев передачи вируса от человека к человеку при условии соблюдения стандартных мер инфекционного контроля", – подчеркнули в ЦОЗ.

Лихорадка Западного Нила – вирусное заболевание, распространенное в основном в тропических и субтропических регионах. В связи с развитием массового туризма встречается в нехарактерных регионах. Переносчиками лихорадки являются комары. Вирусу подвержены птицы, но также люди и многие млекопитающие.