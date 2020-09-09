У жителя Полтавской области выявили лихорадку Западного Нила – Центр общественного здоровья

Жителю Зеньковского района Полтавской области поставили диагноз "лихорадка Западного Нила". Об этом сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве здравоохранения Украины в Facebook 8 сентября.
По информации ЦОЗ, у мужчины повысилась температура до 39 градусов, появились слабость, ломота в мышцах. После осмотра семейным врачом он был госпитализирован. Диагноз подтвердили в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья.
"По состоянию на 27 августа Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщает о 122 случаях заражения, 10 человек умерли. Греция – 54 [заболевших], в том числе восемь смертей, Испания – 44 [заболевших], две смерти, Италия – 22 [заболевших] и Румыния – двое [заболевших]. В Испании (провинция Севилья) продолжается вспышка этой болезни", – отмечено в посте.
Вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила не существует, отметили в ЦОЗ. Чтобы защититься от укусов комаров, которые переносят вирус лихорадки, следует носить одежду с длинными рукавами из плотной ткани, использовать репелленты, проводить дезинсекцию помещений.
"Инфицированный человек не заразен. Пока нет документального подтверждения случаев передачи вируса от человека к человеку при условии соблюдения стандартных мер инфекционного контроля", – подчеркнули в ЦОЗ.
Лихорадка Западного Нила – вирусное заболевание, распространенное в основном в тропических и субтропических регионах. В связи с развитием массового туризма встречается в нехарактерных регионах. Переносчиками лихорадки являются комары. Вирусу подвержены птицы, но также люди и многие млекопитающие.