Украинец пытался вывезти в РФ 22 кг пороха – Госпогранслужба

Порох в грузе украинца пограничники выявили на пункте пропуска "Меловое" в Луганской области 22 ноября.

"Во время осмотра автомобиля Renault, следовавшего из Украины в РФ, правоохранители обратили внимание на заметно волновавшегося 39-летнего водителя. Впоследствии в ходе совместного углубленного погранично-таможенного осмотра транспортного средства служебная собака пограничников среагировала на стоящие в салоне коробки. В них находились флаконы якобы с тонером для заправки принтеров. Однако вместо обещанного содержимого, изображенного на этикетках, правоохранители обнаружили во флаконах более 22 кг пороха", – говорится в сообщении.

Водитель заявил пограничникам, что перевозил флаконы по просьбе знакомого и не знал, что там порох.

Пограничники направили в правоохранительные органы сообщение о признаках преступления, предусмотренного ст. 201 Уголовного кодекса (контрабанда).

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